Зеленський: у 2025 році сума внесків у PURL склала 4,3 млрд доларів

У 2025 році сума внесків у програмі PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України) склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Загальна сума внесків склала 4,3 млрд доларів, з них лише за грудень – майже 1,5 млрд доларів. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох», – написав він у телеграмі.

За його словами, з моменту започаткування до ініціативи PURL вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

Зеленський також подякував Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму.

На 32-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році, за його словами, становить 15 мільярдів доларів.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.



