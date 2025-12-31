Румунія приєднується до ініціативи PURL із внеском 50 мільйонів євро – МЗС

Румунія приєднається до держав-учасниць, які фінансують закупівлі в Сполучениз Штатів для оборони України (PURL), повідомила міністерка закордонних справ Оана Цою на початку доби 31 грудня.

За її словами, внесок Бухареста сягатиме 50 мільйонів євро. Виділення коштів на програму PURL буде здійснюватися в рамках бюджету на 2025 рік.

«Внесок Румунії до PURL сприятиме досягненню міцного миру в Україні шляхом зміцнення можливостей України. Участь Румунії в механізмі PURL під керівництвом США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки та повністю відповідає зобов’язанням Румунії в рамках НАТО та Стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами Америки», – додала Цою.

Читайте також: «Рамштайн»: у Міноборони повідомили про зобов’язання щодо підтримки України від 15 країн

На думку міністерки, завдяки зусиллям Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів зустріч у Сполучених Штатах «надала новий імпульс досягненню справедливого та міцного миру».

«Румунія робить внесок у європейський та союзний дипломатичний діалог, а також у спільні зусилля, спрямовані на створення значних гарантій безпеки як для України, так і для регіону», – додала вона.

Міністр оборони України Денис Шмигаль звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році, за його словами, становить 15 мільярдів доларів.



