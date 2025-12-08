Зеленський: важливо, щоб США залишалися у переговорному процесі щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що важливо, аби США залишалися у переговорному процесі щодо завершення війни РФ проти України.

«Я вважаю, що не влаштовує (план, якщо США усунуться від переговорного процесу, але продовжать постачати зброю за програмою PURL – ред.). Треба боротися за США, щоб вони продовжили допомагати, продовжили тиск на Росію і для нас важливі гарантії безпеки. Європейці сильні наші партнери, але PURL – це можливість купувати в США саме ту зброю, якої у європейців, на жаль, немає, тому ми маємо продовжувати це у будь-якому разі», – сказав він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Зеленський також подякував генсеку НАТО Марку Рютте за його нагадування всім лідерам щодо потреби знайти додаткові гроші, бо на програму PURL потрібно 15 мільярдів на рік.

«На цей рік нам ще не вистачає десь 800 мільйонів, а не вистачало 1,5 мільярда, але сьогодні Нідерланди – ми вдячні за позитивне рішення щодо програми, вони виділили 700 мільйонів…Розраховуємо на США, боремося, шукаємо гроші на PURL, працюємо разом з усіма», – додав він.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.