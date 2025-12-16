Доступність посилання

Шмигаль на «Рамштайні» запропонував партнерам спрямовувати 0,25% ВВП на оборонні потреби України

Міністр оборони також заявив, що 2025 рік став рекордним за обсягами допомоги Україні

Міністр оборони Денис Шмигаль на 32-му засіданні Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Про це Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі 16 грудня.

Він також заявив, що 2025 рік став рекордним за обсягами допомоги Україні.

«Якщо усі зобов’язання буде виконано, нам вдасться залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни. Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить 120 млрд доларів. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами. Але 60 млрд доларів має надійти від партнерів», – заявив міністр.

За його словами, пріоритетним для України є стабільне і прогнозоване фінансування оборони, протиповітряна оборона, підтримка українського виробництва дронів й інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою, постачання боєприпасів, зокрема далекобійних.

Крім того, Шмигаль наголосив, що механізм PURL, який передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, має надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 мільярдів доларів, зазначив він.

«Підкреслив, що Україна залишається відданою відновленню миру. Однак для його досягнення маємо посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси й розширювати оборонні спроможності України», – написав Шмигаль, подякувавши Великій Британії, Німеччині й НАТО за лідерство в організації «продуктивного засідання» «Рамштайну».

Попередня зустріч у форматі «Рамштайн» відбулася в жовтні. Тоді міністри оборони країн-членів НАТО обговорювали підтримку України й порушували, зокрема, питання залучення до допомоги їй тих союзників, які беруть участь у цьому меншою мірою.

Читайте також: «Ми можемо і маємо зробити більше» – міністр оборони Естонії про останній «Рамштайн»

