Геґсет: ми збираємося покласти край війні в Україні – під керівництвом Трампа і в союзі з Європою

Сполучені Штати спільно з європейськими партнерами налаштовані завершити війну, яку Росія веде проти України, заявив міністр війни США Піт Геґсет на початку чергової зустрічі у форматі «Рамштайн» 15 жовтня.

«Ключовим механізмом для встановлення миру в Україні, як уже згадувалося, є ініціатива фінансування «Перелік пріоритетних вимог НАТО для України» (PURL). Усім країнам потрібно перетворити цілі на зброю, зобов'язання на можливості, а обіцянки на силу», – закликав очільник Пентагону.

За його словами, «якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб покласти на Росію ціну за її продовження агресії».

«Якщо ми повинні зробити цей крок, Міністерство війни США готове зробити свій внесок таким чином, яким можуть це зробити лише Сполучені Штати. Ми чітко усвідомлюємо, що найефективнішим стримуванням російської агресії є номер один – смертоносна, боєздатна НАТО під керівництвом Європи, і номер два – боєздатна українська армія, здатна захищатися й таким чином стримувати російську агресію. Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми збираємося покласти край війні в Україні», – вважає Піт Геґсет.

15 жовтня міністри оборони країн-членів НАТО обговорюють на своєму черговому засіданні підтримку України й порушують, зокрема, питання залучення до допомоги їй тих союзників, які беруть участь у цьому меншою мірою.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад два мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

13 країн НАТО долучилися до ініціативи PURL у перші два місяці. При цьому, попри зібрані мільярди, темпи фінансування сповільнилися, а частина великих економік – Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Польща – досі поза ініціативою, йшлося в матеріалі Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський публічно закликає їх приєднатися, тоді як у НАТО точиться дискусія про справедливий розподіл тягаря військової і фінансової допомоги Україні.



