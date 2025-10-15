Рютте: понад половина країн НАТО приєдналися до PURL

Понад половина країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це він заявив за підсумками засідання міністрів оборони альянсу, передає кореспондент Радіо Свобода.

Рютте підкреслив, що допомога Україні враховується як видатки на оборону країн НАТО.

«Ми почали дуже потужно – шість союзників профінансували перші пакети постачання. І сьогодні союзники один за одним оголошували про нові внески. Понад половина союзників НАТО вже приєдналися, забезпечивши цей життєво важливий потік підтримки для України. Ця та інша пряма військова допомога Україні настільки важлива для нашої безпеки, що вона зараховується до цільового показника оборонних витрат НАТО», – сказав він.





Ініціатива дозволяє закупівлі американського озброєння для України за кошти європейських союзників. Генсекретар наголосив, що програма дозволяє передавати Україні саме те американське озброєння, яке їй «справді потрібне, щоб захищати свій народ і утримувати лінію фронту».

Перед засіданням Рютте озвучував очікування, що багато нових країн підпишуться на програму PURL.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння і боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.



