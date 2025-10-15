Міністр оборони Швеції розповів про «неправильну траєкторію» в підтримці України

Міністр оборони Швеції сигналізував про готовність надалі вкладатися в закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL. Про це Пол Йонсон заявив у штабквартирі НАТО перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу 15 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

Стокгольм уже пожертвував 250 мільйонів доларів, розділивши вартість півмільярдного пакету з Данією й Норвегією. І Швеція сподівається на більш активну участь інших держав.

«Зараз триває діалог, зокрема, між північно-балтійськими країнами. Інше питання – це розподіл тягаря, і це зараз критично важливо, тому що ми спостерігаємо неправильну траєкторію, коли йдеться про підтримку України, яка постійно знижується. Ми хочемо бачити більше зусиль для посилення та збільшення фінансової підтримки та військових пожертвувань Україні», – наголосив Йонсон.

Читайте також: Рютте очікує, що до ініціативи PURL сьогодні приєднається більше країн

Посадовець також не виключив передачі України в майбутньому шведських винищувачів Gripen. Водночас наголосив, що може виникнути проблема з використанням кількох винищувальних систем одночасно. Україна вже має F-16 – американські літаки, отримані завдяки зусиллям європейської коаліції, й французькі Mirage.

«Повітряна коаліція радила нам почекати з такими заходами (передачею Gripen – ред.). Але знаю, що з української сторони є інтерес, наприклад, до Gripen Echo – нової версії. Ми, звичайно, також вітаємо це, і ми ведемо діалог з українською стороною з цього приводу», – наголосив міністр оборони Швеції.

У вересні Швеція надала Україні черговий, 20-й пакет військової допомоги вартістю 836 мільйонів доларів. До нього увійшли 18 нових систем Archer, що «є продовженням довгострокової військової допомоги Швеції Україні на 3,6 мільярда доларів щороку у 2026–2027 роках та 900 мільйонів доларів щорічного цивільного фінансування у 2026–2028 роках».



