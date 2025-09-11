Зеленський подякував Швеції за 20-й пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський 11 вересня подякував Швеції за оголошення про надання 20-го пакету військової підтримки.

«Новий пакет і зобов’язання щодо надання довгострокової підтримки є значним внеском у безпеку нашого континенту. Не менш важливо підтримувати темп і реалізовувати всі спільні ініціативи, спрямовані на досягнення гарантованого миру», – зауважив глава української держави.

Раніше 11 вересня міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що вартістю нового пакету становитиме 836 мільйонів доларів. Швеція передає Україні, серед іншого, 18 нових систем Archer, що «є продовженням довгострокової військової допомоги Швеції Україні на 3,6 мільярда доларів щороку у 2026–2027 роках та 900 мільйонів доларів щорічного цивільного фінансування у 2026–2028 роках».

«Російська армія може очікувати шведсько-українських сюрпризів у майбутньому. Швеція продовжуватиме чинити жорсткий тиск на Росію, доки вона не зупинить цю війну», – наголосив Пол Йонсон.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у липні 2025 року заявив, що Стокгольм продовжуватиме робити свій внесок у швидкі та суттєві поставки Україні.

«Я вітаю важливе рішення президента Трампа про надання Україні більш сучасної зброї і значне посилення економічного тиску на Росію. Як один з найбільших донорів України і разом з нашими союзниками по НАТО, Швеція продовжуватиме сприяти швидким і суттєвим поставкам в Україну», – написав він в соцмережі Х.

За словами Крістерссона, час має вирішальне значення.

«Чим швидше ми всі об’єднаємося, щоб змусити Росію припинити її жорстоку війну проти України, тим більше життів буде врятовано», – додав прем’єр Швеції.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.