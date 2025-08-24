Норвегія виділить близько 700 млн доларів на Patriot для України

Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон (696,12 млн доларів США) на фінансування систем протиповітряної оборони для України, йдеться у пресрелізі уряду.

За даними відомства, кошти виділять на спільний із Німеччиною проєкт: Україна отримає два комплекти Patriot, включно з ракетами, які наразі знаходяться у Німеччині. Після передачі США підтвердили, що замінять передані системи, а Норвегія фінансов о сприятиме їхньому відновленню.

Крім того, Норвегія допоможе придбати радіолокаційні системи від німецького виробника Hensoldt та компоненти для систем Typhon-2 від норвезької компанії Kongsberg.

«Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз разом з Німеччиною ми ще більше активізуємо наші зусилля», – додав міністр оборони Туре Оншуус Сандвік.

Раніше Швеція, Норвегія і Данія разом вирішили надати близько 500 мільйонів доларів на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні, а ще до цього про такий же пакет оголосили Нідерланди.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.