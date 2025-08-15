Доступність посилання

Міненерго: Норвегія надасть Україні майже 100 млн доларів для закупівлі газу

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу, повідомили в українському Міністерстві енергетики 15 серпня.

Міністерка Світлана Гринчук наголосила, що це рішення є «надзвичайно важливим» для гарантування енергетичної безпеки України.

За повідомленням, отримані кошти будуть використані групою НАК «Нафтогаз України» для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону.

Раніше цього тижня в уряді України повідомили, що компанія «Нафтогаз України» і Європейський банк реконструкції й розвитку (ЄБРР) підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 мільйонів євро.

В уряді наголосили, що це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону й забезпечити українські домівки теплом і світлом у найскладніші дні зими. Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький зазначив, що ця угода – це чіткий сигнал, що партнери розуміють масштаб загроз, які створює РФ.

За даними Міненерго, на початку серпня російські військові завдали удару по об’єкту газової інфраструктури: компресорній станції оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Ця станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, і по якому вже поставлявся LNG зі США й тестові обсяги азербайджанського газу.

