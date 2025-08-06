Міненерго: РФ атакувала обʼєкт, що забезпечує диверсифікований маршрут поставок газу в Україну

Російські військові в ніч на 6 серпня завдали удару по об’єкту газової інфраструктури: компресорній станції оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, повідомило українське Міністерство енергетики.

«Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, і по якому вже поставлявся LNG зі США й тестові обсяги азербайджанського газу», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, вночі обладнання, яке забезпечує ці поставки, атакували десятки ударних безпілотників. На місці удару працюють фахівці для встановлення наслідків атаки.

«Це – російський удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики і водночас проти відносин з Азербайджаном, США і партнерами в Європі, проти нормального життя українців і всіх європейців», – наголосили у міністерстві.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук додала, що «це – чіткий і зрозумілий сигнал для всієї Європи, яка планує у 2027 році повністю відмовитися від російського природного газу».

«Масована російська атака дронами на ключову компресорну станцію Трансбалканського маршруту свідчить про те, що Москва використовуватиме всі доступні засоби і важелі для знищення енергетичної незалежності європейців й альтернативних маршрутів постачання газу. Якщо росіянам буде дозволено безкарно бити по нашій енергетичній інфраструктурі та газових маршрутах, то жоден інфраструктурний обʼєкт в Європі не буде в безпеці», – сказала вона.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили, що в ніч на 6 серпня російські військові атакували територію України 45 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання дев’яти БпЛА на трьох локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній локації, зазначили військові.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загарбники завдали ударів по електромережах у Дніпропетровській області й обстріляли газову станцію в Новосільському в Одеській області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.