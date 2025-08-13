«Нафтогаз» і ЄБРР підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 мільйонів євро

Компанія «Нафтогаз України» і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 мільйонів євро, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Це найбільший проєкт банку в нашій країні. Але найважливіше – вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України», – цитує прем’єрку пресслужба Кабміну.

За її словами, це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький зазначив, що ця угода – це чіткий сигнал, що партнери розуміють масштаб загроз, які створює РФ.

«Енергетична безпека сьогодні та енергонезалежність в майбутньому – наш стратегічний пріоритет», – зазначив він.

У ЄБРР заявили, що підтримують енергетичну безпеку України, надаючи компанії «Нафтогаз» позику в розмірі 500 мільйонів євро для фінансування екстрених закупівель газу – це найбільша окрема кредитна лінія банку в Україні.



Зазначається, що оборотний кредит ЄБРР підтримується гарантією ЄС, яка покриває 90 відсотків суми кредиту в рамках його Інвестиційної програми для України.



Останнє фінансування ЄБРР для «Нафтогазу» відбулося після масштабних атак Росії на виробничі та переробні потужності компанії у першій половині 2025 року. Це призвело до значних втрат виробництва за рік.



Це вже четвертий фінансовий пакет, який ЄБРР надав «Нафтогазу» з моменту початку Росією повномасштабної війни проти України у 2022 році. Загальний обсяг фінансування банку для «Нафтогазу» зріс до 1,6 млрд євро, включаючи 1,27 млрд євро кредитів ЄБРР та 330 млн євро грантів, наданих Норвегією через ЄБРР.

За даними Міненерго,на початку серпня російські військові завдали удару по об’єкту газової інфраструктури: компресорній станції оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону. Ця станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, і по якому вже поставлявся LNG зі США й тестові обсяги азербайджанського газу.



