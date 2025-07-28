Азербайджан розпочне постачати газ в Україну

Азербайджанська державна компанія SOCAR уклала угоду з НАК «Нафтогаз України» про постачання газу в Україну, повідомила 28 липня міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Тестове постачання здійснюється за маршрутом Болгарія – Румунія – Україна.

«Хоча наразі обсяги постачання невеликі, це має стратегічне значення, оскільки відкриває перспективу довгострокового та взаємовигідного співробітництва між нашими державами. Більше того, це ще один наочний приклад успішної диверсифікації джерел енергопостачання – надважливого чинника для надійної підготовки до опалювального сезону та його стабільного проходження», – написала Гринчук.

За її словами, Трансбалканський трубопровід (проходить через Турцію, Болгарію, Румунію та частину Одеської області України) відкриває Україні доступ до зрідженого газу, що йде з усього світу в грецькі й турецькі термінали та до азербайджанського газу, який транспортується Трансадріатичним газопроводом.

Україна наприкінці 2024 року не продовжила угоду з Росією про транзит газу. У Міністерстві енергетики України заявили, що це рішення ухвалене «в інтересах національної безпеки».