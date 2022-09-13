Азербайджан та Ізраїль збільшать постачання газу до Європи – ЗМІ

Ізраїль зможе замістити близько 10% обсягу газу, який Європейський союз отримав від Росії у 2021 році, заявив ізраїльський прем’єр-міністр Яїр Лапід 12 вересня на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні, повідомляє видання Deutsche Welle.

Шольц, у свою чергу, заявив, що Німеччина активно створює нову інфраструктуру, яка дозволить отримувати енергоносії від нових партнерів – наприклад, термінали для прийому скрапленого газу.

Про збільшення постачання газу до Євросоюзу повідомив і Азербайджан.

Міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов заявив, що загальний обсяг постачання газу з його країни до Європи в 2022 році має становити 12 млрд кубометрів – на 30% більше, ніж минулого.

Також є плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу може бути збільшена до 20 млрд кубометрів на рік.

У червні Євросоюз підписав у Каїрі угоду з Ізраїлем та Єгиптом про постачання до Європи скрапленого природного газу. Газ видобуватиметься на ізраїльських родовищах, перероблятиметься на єгипетських заводах і у скрапленому вигляді доставлятиметься до Європи танкерами. Євросоюз, зі свого боку, допоможе Ізраїлю та Єгипту збільшити видобуток газу та вести розвідку нових газових родовищ у їхніх територіальних водах.

У липні Євросоюз домовився з Баку про подвоєння імпорту азербайджанського газу найближчими роками.

Після початку військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого країни Євросоюзу ввели проти Росії жорсткі економічні санкції та оголосили про плани якнайшвидше відмовитися від імпорту російських енергоносіїв – газу, нафти та нафтопродуктів. Було скасовано введення в експлуатацію вже збудованого газопроводу «Північний потік-2».

Росія, зі свого боку, почала знижувати постачання газу «Північним потоком-1», за що європейські політики звинувачують її у використанні газу як засобу шантажу. Наразі «Північний потік-1» повністю зупинено, що російський «Газпром» пояснює «технічними причинами».