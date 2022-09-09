«Нафтогаз» починає новий арбітраж проти «Газпрому»

«Нафтогаз України» починає новий арбітраж проти російського «Газпрому», повідомила пресслужба НАК.

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ «Газпром» (Російська Федерація). Місце проведення арбітражу – Цюрих (Швейцарія)», – йдеться в повідомленні.

«Нафтогаз» вимагає від «Газпрому» кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, «які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі».

«Ми змусимо «Газпром» заплатити. «Нафтогаз» також оцінює можливість заявлення додаткових вимог. Ми використаємо наш досвід перемог над «Газпромом» в арбітражі», – заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

У травні «Нафтогаз» заявляв про можливість нового арбітражу, якщо «Газпром» не платитиме за транзит.

Тоді ж у «Нафтогазі» заявили, що Україна більше не несе відповідальності за безпеку транзиту газу з Росії до Європи через окуповані території. Йшлося про одну третину загального обсягу транзиту до Європи.

У «Нафтогазі» заявляли, що компанія надіслала російському монополісту офіційного листа, яким повідомила про «настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що розташовані на окупованій території».

Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що російський газовий концерн не отримав «жодних підтверджень» обставин форс-мажору, на які послалася українська сторона.

У березні голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що транзит російського газу в Європу через Україну триває в звичайному режимі, попри війну, і Москва все ще оплачує послуги «твердою валютою».

У грудні 2019 року представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.