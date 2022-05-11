«Нафтогаз» заявляє про можливість нового арбітражу, якщо «Газпром» не платитиме за транзит

«Нафтогаз», який заявив, що Україна більше не несе відповідальність за безпеку транзиту газу з Росії до Європи через окуповані території і запропонував змінити точку входу, очікує на продовження оплати російським «Газпромом», заявив голова правління НАК Юрій Вітренко.

«Пригадується мені, що у 2019 році ми з Міллером (керівник «Газпрому» Олексій Міллер – ред.) підписали транзитний контракт із положенням «качай або плати». Тому чи подавати газу для транзиту – це право «Газпрому» вирішувати. А от платити, навіть якщо не подаєш газ – це обов’язок за контрактом. Якщо не буде оплати, виглядає так, що має бути новий арбітраж. «Можем повторить»?, – написав Вітренко у фейсбуці ввечері 10 травня.

Того ж дня у «Нафтогазі» заявили, що Україна більше не несе відповідальності за безпеку транзиту газу з Росії до Європи через окуповані території. При цьому йдеться про одну третину загального обсягу транзиту до Європи.

Як стверджує пресслужба «Нафтогазу», компанія надіслала російському монополісту «Газпром» офіційного листа, яким повідомила про «настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через газовимірювальну станцію «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що розташовані на окупованій території».

«При цьому «Газпрому» було запропоновано перенести відповідні обсяги транзиту на фізичну точку з’єднання «Суджа», яка знаходиться на контрольованій Україною території. Перекидка транзитного потоку не вимагає від російської сторони жодних доплат, технічних перепон для такого кроку також немає. І таким чином Росія могла зберегти транзит і виконати свої зобов’язання перед європейськими партнерами», – йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

Як додають у компанії, Київ може гарантувати безпеку транспортування газу тільки на підконтрольній йому території.

При цьому, як повідомляє російська служба Радіо Свобода, офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що російський газовий концерн не отримав «жодних підтверджень» обставин форс-мажору, на які послалася українська сторона.

Купріянов також сказав, що у Москві не бачать жодних перешкод для продовження роботи у колишньому режимі. Перенесення обсягів на точку «Суджа» у «Газпромі» назвали технологічно неможливим рішенням.

У березні голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив, що транзит російського газу в Європу через Україну триває в звичайному режимі, попри війну, і Москва все ще оплачує послуги «твердою валютою».

У грудні 2019 року представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін: