Україна продовжить транзит газу, поки це буде «технічно можливо» – Вітренко

Транзит російського газу в Європу через Україну триває в звичайному режимі, незважаючи на війну, і Москва все ще оплачує послуги «твердою валютою», повідомив голова правління «Нафтогазу України» Юрій Вітренко в ефірі Bloomberg TV 21 березня.

За його словами, поставки триватимуть доти, поки це «технічно можливо».

Вітренко додав, що російські виробники газу поки уникали санкцій Європейського союзу, як і великі державні банки ПАТ «Сбербанк» і ПАТ «Газпромбанк». Це означає, що експортери газу можуть використовувати свої рахунки, щоб отримувати прибутки і розраховуватись із міжнародним підрядниками.

Голова «Нафтогазу» заявив, що Україна пропонує заморозити кошти від продажу газу на ескроу-рахунках до виведення російських військ з України.

За його словами, російські війська в Україні «дуже обережні» щодо транзитної газової інфраструктури, хоча не шкодують розподільну інфраструктуру. «Вони не хочуть зашкодити власним комерційним інтересам і комерційним відносинам із Заходом», – сказав Вітренко. За його словами, були спроби з боку Росії втрутитися у роботу трьох компресорних станцій на сході України, проте після попередження про ризики таких дій для транзиту «російські війська почали поводитися по-іншому».

«Але вони все одно поряд, тому ситуація далека від нормальної», – сказав голова правління «Нафтогазу».

Росія забезпечує близько 40% попиту на газ Європейського союзу, і близько третини цього газу проходить через Україну.