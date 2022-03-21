Кулеба розповів про новий пакет санкцій ЄС і компанії, які продовжують роботу в Росії

П’ятий пакет санкцій Європейського Союзу наразі перебуває в роботі, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону 21 березня.

Він зазначив, що окремі держави закликають «не поспішати» з ухваленням нових обмежувальних заходів.

«Ми активно з цими державами працюємо, пояснюємо, що це неприпустима позиція. Я переконаний, що п’ятий пакет буде, він міститиме додатковий перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів, які будуть заведені під санкції», – сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що в цьому пакеті все ж не буде заборони на імпорт російських енергоносіїв.

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«Мушу констатувати, що через неконструктивну, як кажуть у дипломатії, позицію окремих держав у цей п’ятий пакет не буде включене ембарго на нафту і газ, на їх постачання на ринок Євросоюзу. Втім, там будуть інші економічні речі, які зараз фіналізуються, і ми обов’язково цей п’ятий пакет дотиснемо. Зрештою, нафту й газ теж дотиснемо, але це просто займе додатковий час», – додав міністр.

Він також розповів про компанії, які, попри російську агресію, продовжують працювати на російському ринку. За словами Кулеби, не всі міжнародні корпорації виходять із Росії добровільно, і робота МЗС полягає, зокрема, в тому, щоб стимулювати цей процес.

«Наразі в нас найбільш проблемні такі компанії, які на слуху – це Nestle, Unilever (побутова хімія, до якої ми також всі звикли). Ми також ще будемо працювати з компанією Tetra Pak, всім відомі пакети – фактично все, що виробляється, так чи інакше зберігається в пакетах Tetra Pak із продуктів харчування. Є багато специфічних компаній, наприклад, яка постачає якісь підшипники до Росії, ніхто не знає її назву але, якщо ці підшипники не зможуть поставлятися в Росію, то вони не зможуть виробляти якусь військову техніку», – розповів він.

Голова МЗС додав, що сьогодні підписав листа керівництву компаній Leroi Merlin та Auchan, які продовжують працювати в Росії.

Кулеба висловив думку, що міжнародним компаніям варто залишати російський ринок «не лише з моральних міркувань, але й практичних, бізнесових».

«Бізнес бачить. що економічна політика Росії є непередбачуваною і несе високі бізнес-ризики. Крім того, що співпрацювати, платити податки в економіку країни, яка вбиває дітей, це аморально в принципі – ми також тиснемо на економічну логіку. Я хочу заздалегідь сказати, що ми не будемо боятися називати ці компанії на імена. До нас зараз звертаються, кажуть: а можна нас не згадувати, публічно ніде не критикувати, ми знайдемо якусь домовленість? Ми кажемо – ні, якщо ви залишаєтеся, значить, ви будете названі на ім’я, і весь світ знатиме, що ви заробляєте гроші на українській крові», – заявив міністр.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.