ЄС розглядає можливість запровадження ембарго на російську нафту – Reuters

Євросоюз готує пʼятий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні та обговорює можливість запровадження ембарго на російську нафту, повідомляє 21 березня агенція Reuters із посиланням на джерела.

Зокрема, країни ЄС планують обговорити нові санкції, включно з нафтовим ембарго, на зустрічі міністрів закордонних справ. Вона відбудеться 21 березня – перед запланованим на 24 березня візитом до Брюсселя президента США Джо Байдена, який приїде на зустріч союзників НАТО і саміт «Групи семи».

На ембарго наполягають країни Балтії, розповіли дипломатичні джерела. Проти виступає Німеччина, яка більше за інші європейські країни залежить від російських енергоносіїв.

Вирішальною може стати позиція Франції, яка головує в ЄС, вважають співрозмовники Reuters. Представник французького президента Емманюеля Макрона зазначив, що хоча деякі країни «чутливіші до питання нафти і газу», у питанні санкцій проти Росії табу немає.

За словами співрозмовників Reuters, приводом для запровадження енергетичного ембарго можуть стати використання Росією хімічної зброї або масоване бомбардування Києва.

США, ЄС та інші країни запровадили кілька раундів санкцій проти Росії після того, як вона вторглася в Україну. Обмеження стосуються банківського сектору, експорту технологічної продукції, найбільших російських бізнесменів і високопосадовців.

Імпорт російської нафти вже заборонили США. Про плани відмовитися від цього енергоносія заявили Велика Британія та Канада. Єврокомісія запропонувала країнам Євросоюзу попередній проєкт плану поступової відмови від нафти і газу з Росії, конкретних термінів поки що не встановлено.