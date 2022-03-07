Зеленський назвав нові вимоги щодо санкцій, які Захід має запровадити проти Росії

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до західних лідерів, 7 березня заявив, що в разі продовження російського вторгнення в Україну необхідно запровадити новий пакет санкцій.

«Якщо вторгнення продовжується, і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни й заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів із Росії. Це можна називати ембарго. А можна – просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати й товарів та послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має діяти «ще більш рішуче».

«Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатися. Треба бути моральними. І державам, і компаніям», – сказав президент.

Крім того, Зеленський вкотре закликав Захід допомогти закрити небо над України для російських бойових літаків і гелікоптерів.

«Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною. Чим мирні люди в Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня. Ми чекаємо рішення – очищення неба: або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести: людяність переможе якнайшвидше», – наголосив він.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.