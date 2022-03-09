Майже 100 євродепутатів закликають ЄС відмовитися від імпорту російських нафти та газу

Група європейських депутатів закликає до відмови країн Європи від імпорту російських нафти та газу. Про це йдеться в листі за підписом 97 європарламентарів, який отримала редакція Радіо Свобода.

Автори нагадують, що в квітні 2021 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка рекомендувала Євросоюзу відмовитися від імпорту російських енергоносіїв у разі повномасштабного вторгнення до України. Водночас блок не вдався до цього кроку після такого вторгнення 24 лютого.

«Ми, члени Європейського парламенту, закликаємо ЄС, як і країни-члени, негайно запровадити ембарго на закупівлі нафти та газу з Росії до ЄС, доки Російська Федерація повністю не вийде з України. В іншому разі бездіяльність ЄС щодо припинення імпорту нафти та газу Росії лише подовжить руйнування збройними силами Путіна українських міст, інфраструктури, економіки та соціального захисту українського народу», – пишуть депутати.

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Вони вказують на те, що зі зростанням ціни на паливо ростуть і доходи Росії від його продажу, так само як і обсяги шкоди, яку «нестиме на своїх плечах Європа». За даними авторів листа, Європа платить Росії за імпорт газу й нафти близько 600 мільйонів євро, що може дорівнювати приблизно 400 новим танкам Т-72 або 200 більш сучасним Т-80.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 березня повідомив про 317 знищених російських танків. Незалежних даних про втрати російської техніки наразі немає.

«Лише в 2020 році, за набагато нижчих цін на газ та нафту, ЄС заплатив Росії 64 мільярди євро за імпорт енергоносіїв. За даними Politico, це покриває весь російський військовий бюджет, який у 2020-му дорівнював 62 мільярди», – додають підписанти.

Євродепутати вказують на двоякість ситуації, в якій опинився блок: з одного боку, він надає військову допомогу та зброю Україні, з іншого – фактично оплачує купівлю нового озброєння Росією. Вони закликали Євросоюз «обрати, на чиєму ми боці».

Крім того, автори листа пояснюють саме відсутністю ембарго лише часткове відключення російських банків від системи SWIFT.

«Як ми чуємо зі звітів, деякі країни-члени ЄС побоюються, що запровадження повного відключення Росії від SWIFT унеможливить розрахунки за закупівлі газу в «Газпрому», і постачання газу з Росії припиниться. Відтак єдиний спосіб для Європи отримати повну заборону на SWIFT – це запровадити повне ембарго на російські газ і нафту та вжити необхідних побічних заходів, аби відновити втрати в енергетиці для деяких країн-членів», – зазначають євродепутати.

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Напередодні Велика Британія та Сполучені Штати заявили, що відмовляються від імпорту російської нафти.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.