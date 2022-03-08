США відмовляються від імпорту російської нафти – Байден

Сполучені Штати Америки забороняють весь імпорт нафти з Росії, заявив президент США Джо Байден у своєму зверненні 8 березня.

«Я оголошую нові санкції. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що російська нафта не буде імпортуватися», – сказав він.

За словами Байдена, цей крок має «потужну двопартійну підтримку».

«І республіканці, і демократи дуже чітко висловлюються, що це треба зробити», – підкреслив президент США.

Водночас президент США зазначив, що європейські партнери Вашингтона наразі можуть бути не в змозі запровадити аналогічні обмеження.

«Ми, Сполучені Штати, насправді є чистими експортерами енергоресурсів, тому ми можемо робити ті кроки, які інші не можуть. Їм (європейським країнам – ред.) потрібно робити більш довгострокові кроки з огляду на залежність від російських енергоресурсів. Наші команди об’єднані в тому, щоб тиснути на Путіна», – заявив Байден.

Він визнав, що цей крок може означати витрати і для самих США, але повторив свою тезу про те, що «захист свободи передбачає і витрати». Він пообіцяв зробити все, аби послабити вплив цього кроку на ціну на бензин для американських домогосподарств.

«Ми вивільняємо нафту з резервів, ми забезпечуємо також світові енергопостачання, вживаємо всіх заходів, щоб захистити американські родини. Хочу звернутися до нафтогазових компаній: ми розуміємо, що ціни зростають через війну Путіна проти України. Але це не є виправданням для надзвичайного завищення цін. Не можна експлуатувати американських споживачів», – застеріг він.

Близько 8% імпорту нафти Сполученими Штатами надходить з Росії, хоча країна не імпортує російський природний газ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 6 березня повідомив, що Вашингтон розглядає можливість відмови від імпорту російської нафти.