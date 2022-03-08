Shell зупиняє купівлю російської нафти і газу

Нафтогазовий гігант Shell заявляє про відмову від російських нафти та газу, йдеться в повідомленні на сайті компанії.

У заяві сказано, що Shell негайно припинить всі закупівлі російської сирої нафти, закриє заправні станції, а також виробництво авіаційного палива і мастильних матеріалів у Росії.

Компанія називає своє попереднє рішення про продовження закупівель неправильним та просить за нього вибачення.

Shell також планує обговорити з урядами низки країн зміну ланцюжка постачання сирої нафти, щоб виключити російську сировину.

«Намагатимемося зробити це якнайшвидше, але фізичне розташування і доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ», – наголошують у Shell.

Раніше нафтогазову компанію Shell розкритикували за відмову припинити купівлю російської нафти.

Сама вона обіцяла направити прибуток від неї на допомогу Україні, перерахувавши до спеціального фонду. Наразі у Shell наголошують, що не відмовляються від цього наміру.

Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну про обмеження або припинення роботи з Росією заявили 250 іноземних компаній, випливає з підрахунків Джеффрі Зонненфельда, засновника Інституту керівників вищої ланки Єльського університету та його дослідницької групи.

Низка великих компаній залишаються у Росії. Серед них Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, Hilton, Marriott.