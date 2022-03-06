Компанія Shell пообіцяла скерувати прибуток від російської нафти на підтримку України

Нафтогазова компанія Shell, яка відмовилася припиняти купівлю російської нафти, пообіцяла направити прибуток від неї на допомогу Україні.

«Щоб внести ясність, зазначимо, що за відсутності безперебійного постачання сирої нафти на НПЗ енергетична промисловість найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів по всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не прийшли б досить швидко, щоб уникнути перебоїв з постачанням», – йдеться у заяві компанії в твітері.

Shell втм зіуважує, що робитиме вибір на користь альтернатив російської нафти «скрізь, де це можливо», але відмова від нафти з Росії не може статися одразу через важливу роль, яку вона відіграє у глобальному ланцюжку поставок.

Shell пообіцяла перерахувати прибуток від російської нафти, яку вони закуповують, до спеціального фонду.

«Найближчими днями та тижнями ми працюватимемо з партнерами з надання допомоги та гуманітарними організаціями, щоб визначити, де найкраще використовувати ці кошти так, аби пом’якшити жахливі наслідки цієї війни для народу України», – йдеться у заяві.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував нідерландську нафтогазову компанію Shell за купівлю російської нафти, запитавши, «чи російська нафта не пахне кров’ю українців?».

Компанія Shell і раніше казала, що «приголомшена війною в Україні», обіцяючи знижувати використання російської нафти по мірі того, як стає доступною альтернативна сировина. Тим не менше компанія казала, що паливо з Росії має «значущу роль у глобальному постачанні» і наразі на ринках альтернатив йому недостатньо.