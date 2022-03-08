«Історичне падіння рубля»: руйнація економіки Росії з початком війни та до чого тут Китай

Запровадження безпрецедентних санкцій щодо Росії після початку війни проти України вже призвело до історичного падіння рубля та інших негативних наслідків для економіки Росії. Великі світові компанії почали згортати бізнес в РФ та припиняти експорт туди своїх товарів. Центральний банк Росії намагається втримати ситуацію під контролем, але економісти кажуть, що це лише початок фінансової кризи у РФ і найгірше ще попереду.

Також зазнає втрат економіка України, оскільки війська РФ знищують інфраструктуру держави та приватний бізнес, а мирне населення змушене кидати свої домівки і шукати безпеки деінде. Порівняно з мирним часом, ВВП України впав приблизно на 50%. Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

«Наш ВВП зараз складає тільки половину від нормального ВВП у мирних умовах. Звичайно ж, це буде напружувати економічну ситуацію у суспільстві і ситуацію з резервами нашого Національного банку, тому, безперечно, нам необхідна підтримка світової спільноти у нашій боротьбі з Росією», – розповів він.

Тоді як іноземні країни та міжнародні організації вже допомагають Україні фінансово, Росія наразі може розраховувати лише на власні сили. І «Фортеця Росія», як її називали економісти, вже тріщить по швах.

Згідно з документом, який вдалося отримати журналістам «Схем» від джерел в українській розвідці, у Кремлі готували план дій до кінця березня 2022 року на випадок запровадження санкцій. Ось деякі з них:

адресна підтримка виробників;

«зелені коридори» на митниці для товарів першої необхідності;

розробка плану реагування на кризу для транспорту, нафтовидобування, сільського господарства, виробництва будівельних матеріалів та інших галузей;

щоденний моніторинг ситуації у банківському секторі;

просування російських товарів на ринках країн Азії, Південної Америки та Африки.

Але санкції виявились жорсткішими, ніж цього очікували у Кремлі.

Це визнають навіть великі бізнесмени з оточення президента Росії Володимира Путіна. Один з найбагатших людей Росії, підприємець Олег Дерипаска заявив, що вже за 3 тижні стане зрозуміло, чи впораються з кризою державні банки країни, які є основою її фінансової системи. Збої тут матимуть вкрай негативний ефект для всієї економіки РФ.

Фінансові резерви Росії

За даними видання Reuters, до початку війни золотовалютні резерви Росії становили 630 млрд доларів.

Однак санкції США, Великобританії, Євросоюзу, Японії та інших країн заблокували близько 50% цих активів, оскільки Кремль втратив до них доступ. Номінально ці запаси є, але використати їх фактично Москва не може.

На момент написання статті курс російського рубля, за даними найпопулярніших у світі конвертерів валют XE.com, був зафіксований на середній позиції у 139 рублів за 1 долар. За словами засновника «Першого інвестиційного Київського клубу» Івана Компана, зараз курс рубля визначається владою РФ «вручну», тому його вартість може змінитись у будь-який момент і не в позитивний бік, тобто, найбільш імовірно, падатиме далі.

«Цей курс штучний. І невідомо, яким би він був, якщо б усім росіянам і усім бізнесам дозволи б конвертувати рубль в долари і вивезти долар за кордон. Зараз це неможливо зробити. Якщо б це дозволили, був би вільний ринок, курс був би набагато більшим», – пояснив Іван Компан.

Щоб протистояти знеціненню рубля, російський Центробанк запроваджує «драконівські» обмеження. Одним з перших обмежень стало зобов'язання росіянам та російським компаніям, які імпортують або/і експортують товари за кордон, продавати 80% іноземної валюти, яку вони отримують від угод. З останніх – заборона виведення за кордон більш ніж 5 тисяч доларів на місяць для фізичних осіб, яка також поширюється на їхніх родичів та інших близьких людей. Та навіть це – далеко не найжорсткіший крок від керівництва РФ.

«Російська влада використовує методи обмежень та заборон. Банки відразу встановили ліміти на зняття готівки, зараз можуть бути впроваджені штрафи за дострокове зняття депозитів. Валютні операції заборонені майже всі. Навіть переказ валюти із закордонних рахунків росіян здійснюється в рублях за курсом значно нижчим за поточний ринковий. Такі методи стримують девальвацію рубля, хоча він продовжить знецінюватися щодо твердих валют», – розповів директор департаменту управління Concorde Capital Артем Щербина.

Експерти кажуть, що одномоментного обвалу російського рубля очікувати не варто. Запасів валюти в цій країні поки вистачить для стримування курсу національної валюти.

«Запас ліквідної валюти оцінити важко – швидше за все, це від 50 до 100 мільярдів доларів. Враховуючи масштаби РФ, цього їм вистачить на кілька місяців для утримання курсу рубля. Це також означає, що ЦБ РФ продовжить політику валютних обмежень», – каже економічний експерт Ерік Найман.

Але експерти пояснюють, що зараз на балансі центробанку – переважно золото, а його не так просто швидко продати партнерам, щоб використати ліквідність на підтримку економіки.

Це важливо, бо доки в РФ є гроші, країна може витрачати їх на війну проти України, кажуть фахівці.

Які ще резерви, крім фінансових, є в Росії?

Енергоносії як фінансова подушка

Продаж енергоносіїв (нафти і газу) залишається головним джерелом надходження експортних доходів до бюджету РФ, але внаслідок санкцій попит на російську нафту різко впав. Як і ціни на неї.

Показовим прикладом була купівля російської нафти за рекордно низькою ціною британською компанією Shell. Внаслідок тиску суспільства і представників української влади британці пообіцяли витратити увесь майбутній прибуток з цієї закупівлі на допомогу постраждалому населенню України.

«Нафтотрейдери не можуть знайти покупців на всю нафту і вимушені давати великі дисконти (знижки – ред.), які зараз досягають 20-25%. У майбутньому вони можуть збільшитись до 50%, як показує практика Ірану», – пояснив ситуацію з Shell Ерік Найман.

Вихід великих компаній і припинення бізнесу в Росії

Провідні світові компанії виходять з ринку РФ – або частково, або повністю згортаючи виробництво та імпорт в країну. Російському урядові не під силу зупинити цю тенденцію.

«Подивимось, хто в нас залишиться із партнерів, і я думаю, що ми будемо дуже вражені тим, скільки їх залишилось, а їх залишиться стільки, що можна буде на пальцях полічити», – сказав на форумі у Красноярську Олег Дерипаска.

Наприклад, обмеження запровадили платіжні системи Visa та Mastercard. Вони заблокували свої картки банкам РФ, що потрапили під санкції, а пізніше обмежили використання усіх випущених на території РФ карток кордонами країни, що вчинила акт агресії. Діяти картки Visa/Mastercard будуть до кінця терміну, вказаного на картках, а випуск нових поки під питанням. Тому Центральний банк РФ вже почав масовий перехід на картки китайської платіжної системи UnionPay.

Ще один приклад, який наводять експерти, – це сільське господарство. Росія, як і Україна, є важливим гравцем на міжнародному продовольчому ринку. В РФ вже починають стикатися з серйозними труднощами. Посівний матеріал у Росії переважно іноземний, гербіциди, пестициди – також іноземного виробництва. Його постачали міжнародні компанії, бо програма імпортозаміщення в Росії не виправдала покладених на неї сподівань. Без поставок з-за кордону Росія отримуватиме значно менший врожай.

І навіть якщо через внутрішній дефіцит продовольства РФ не заборонить експорт сільгосппродукції, він може впасти на 50%, каже Іван Компан.

«Питання в тому, чи закупила Росія посівний матеріал, засоби боротьби зі шкідниками… Якщо ні, то в них великі проблеми. Якщо так, то цього року буде добре, але наступного, якщо санкції не знімуть, будуть проблеми», – пояснив Компан.

Однак деякі представники великого західного бізнесу, такі, як Coca-Cola, Nestle, PepsiCo та інші, поки не виходять з ринку країни, що напала на Україну. При цьому експерти вважають, що їхній вихід з РФ не завдасть їм великих збитків. Більших можуть завдати якраз репутаційні втрати і продовження роботи у країні, що розв’язала чергову війну. Про це нагадує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережах.

«У той час, як увесь світ запроваджує санкції проти Росії за її варварські звірства в Україні, деякі вважають за краще робити гроші, просочені українською кров'ю. Ось ізраїльська авіакомпанія El Al приймає платежі у російській банківській системі «Мир» для обходу санкцій. Аморально і удар по українсько-ізраїльським відносинам», – заявив Дмитро Кулеба у Twitter.

Роль Китаю в економіці Росії

Приклад з переходом банків РФ на китайські картки UnionPay (UniPay) – не єдиний, коли Китай «прийшов на допомогу» Росії, кажуть експерти.

«Зараз Росія намагається обійти зовнішньоторговельні обмеження через країни Азії (ОАЕ, Китай, Казахстан, Вірменію та інші). Ключова роль – у Китаю. Плюс він є лідером азійського регіону. Китай зацікавлений в отриманні повного контролю над РФ, бо РФ для Китаю – це такий самий васал, як Білорусь для РФ. Тому він буде підтримувати економіку Росії», – розповів Ерік Найман.

Він додав, що важливою також є позиція Казахстану, бо ця країна має довгий відкритий кордон, що може допомагати обходити санкції умовного Заходу.

Але навіть Китай дуже обережно ставиться до ситуації з санкціями, які наклали на РФ. Ані державні, ані приватні китайські компанії не хочуть відчути на собі дію санкцій проти Росії, кажуть експерти.

«Китайське керівництво поки тримає нейтралітет щодо ситуації навколо військових дій Росії в Україні. Китай не надає наразі жодної фінансової чи матеріальної підтримки Росії. З огляду на фінансові санкції, з РФ вирішили піти декілька міжнародних китайських банків», – пояснює директор департаменту управління Concorde Capital Артем Щербина.

Припинити падіння економіки РФ – припинити війну

Фахівці вважають, що один з єдиних можливих кроків, які призупинять падіння економіки РФ – це припинення війни проти України.

«За оцінками експертів Goldman Sachs, економіка РФ в 2022 році знизиться на 7%. Проте реальний негативний ефект поки оцінити складно. Падіння може перевищити 10%, якщо Росія не зупинить військові дії та не виведе свої війська з території України», – каже Артем Щербина.

Судячи з риторики Кремля, наразі Росія припиняти війну проти України не збирається. Тому прогнози навіть російських економістів – вкрай негативні.

«Розмін «населення потерпить, а ми доб’ємося своїх геополітичних пріоритетів» поки зберігається… Треба говорити, що буде реально гірше», – розповіла в етері російського телеканалу «Дождь» (власниця якого оголосила про призупинення його роботи) професорка Московського державного університету Наталія Зубаревич.

За її словами, найбільший удар від фінансової кризи переживуть не заможні верстви населення Росії, а представники так званого «середнього класу». Однак відчують наслідки економічної кризи всі росіяни без винятку. Наталя Зубаревич, приміром, порадила всім, хто має постійно приймати імпортні ліки, запастися, бо їхнє постачання до РФ вже скорочується.