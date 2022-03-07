«У ворога немає шансів взагалі»: бліц-інтерв’ю з головою Миколаївської ОВА Кімом

Ввечері 6 березня президент України Володимир Зеленський нагородив керівників у регіонах за оборону та надав кільком містам статус «міст-героїв».

Один з нагороджених – голова Миколаївської ОДА (нині військової обласної адміністрації) Віталій Кім. Хоч він одразу заявив – нагорода не його, а кожного, хто боронить власну землю.

Бої за Миколаїв точаться з першого дня повномасштабного вторгнення РФ. 26 лютого російські танки в'їхали в місто, проте після боїв із ЗСУ та теробороною – залишили територію. Так їх « вибивали » з Миколаєва кілька разів. Це одне з перших міст, де почали карати диверсантів та мародерів. За повідомленням голови регіону, останні «самі себе прив’язували до сповпів ».

В області російським військовим теж чинять опір українська армія, тероборона та навіть цивільні мешканці, які захоплювали російські БТРи . Про все це у своєму telegram-каналі регулярно розповідає голова військової адміністрації Віталій Кім. Легендарною фразою «Добрий вечір, ми з України» він майже завжди починає свої відео. Такі його звернення до громадян користувачі соцмереж вже назвали «сучасним українським заспокійливим».

Про життя регіону і настрої мешканців «Схеми» поспілкувались телефоном із Віталієм Кімом – одразу після того, як українські бійці «вибили» з місцевого аеропорту російських військових.

– Всі мешканці різні, тож і почуваються по-різному. Дехто налаштований по-воєнному, дехто у розпачі, особливо після сьогоднішніх бомбардувань приватного сектору – це зовсім свинство (о 5:15 ранку російські війська почали обстріл Миколаєва з ракетних установок залпового вогню, так званих «Смерчів» – ред.). Дані про цивільних постраждалих збираємо по лікарнях. Станом на вечір 6 березня по місту Миколаєву і навколишнім селам в нас їх було 5, інформацію зі всього регіону поки зібрати складно, бо є складнощі з адмінперсоналом і не всі в курсі.

– Але зв’язок, на відміну від сусідньої Херсонщини, все ж є?

– Так, в Херсоні дійсно відключили телерадіомовлення України, там зараз транслюють російську пропаганду і у великій частині області зв’язку немає (мобільні оператори частково працюють, але частина мереж пошкоджена і техпрацівники не мають до них доступу – ред.). В Миколаївському регіоні зі зв’язком поки все нормально, ми охороняємо вишки, не даємо до них підступитися. Світло, де воно пропадало, поновлюємо.

– Яка ситуація з продовольством?

– Зараз всього вистачає, товари першої необхідності всі є. Також є і резерви. Ми місто не здамо, будемо тут довго!

– Громадяни активно приєднуються до лав тероборони?

– Тероборона давно вже заповнена! Всі давно вже на вулицях. Зараз ми активно формуємо окремі батальйони. Люди до нас навіть приїжджають з інших міст, тих, де немає активних військових дій, бо хочуть допомагати. Навіть приїжджають з інших країн . З яких – не скажу.

– Ви кожного дня звітуєте про знищену російську техніку, скільки її вже загалом?

Всі втрати ворога порахувати неможливо, ми їздимо, збираємо їх по кущах

– Всі втрати ворога порахувати неможливо, бо ми їздимо, збираємо їх по кущах. Сьогодні був великий бій, скоро порахуємо, який його результат. Те, що в доступі, близько до нас, ми підрахували. Але скільки їх точно – не скажу. Бо це воєнна тайна, щоб ворог не знав, що знищили та що забрали. Ворог зараз втрачає зв’язок зі своїми ротами та батальйонами, тому не будемо йому підказувати.

– Якщо орієнтовно?

– Це сотні! (раніше, 4 березня, Кім називав цифру 245 одиниць російської військової техніки – ред.).

– Ви нещодавно опублікували допис, в якому похвалились, що тепер маєте «трофей» – російський бронеавтомобіль «Тигр». Що плануєте з ним робити?

– Наразі ми його ремонтуємо, приводимо до бойового ладу, встановлюємо додаткове обладнання і будемо використовувати. Вже проти самого ворога.

– Але ж російські військові таки змогли зайняти кілька населених пунктів Миколаївщини?

– Так. Ми їх розіб’ємо, виженемо всіх!

– Як можуть допомогти громадяни?

У ворога немає шансів взагалі. Треба далі вірити і відстоювати свої права.

– Громадяни мають вірити і підтримувати, бо якщо немає підтримки у ворога – йому тут нічого робити. Вони тут хочуть зробити якусь картинку, «референдум», а це неможливо. У президента зараз підтримка майже 100%, у ворога немає шансів взагалі. Треба далі вірити і відстоювати свої права.

– Громадяни також дивуються вашому спокою, в інтернеті вже роблять «меми», жартома запитують – на якому саме ви заспокійливому?

Заспокійливих не приймаю. Це просто східний спосіб життя

– Заспокійливих не приймаю. Це просто східний спосіб життя – не треба хвилюватися через те, що не можна змінити. Як заспокоїтись іншим? Треба вірити у карму, вірити, що коли нервуєшся – ти нічим не допомагаєш ситуації, а тверезий холодний розум – завжди корисніший.