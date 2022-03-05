Херсонщина: Vodafone поновив зв’язок, Kyivstar досі частково не працює

Телекомунікаційна компанія Vodafone 5 березня відновила мобільний зв’язок у населених пунктах Херсонщини. Kyivstar досі частково не працює через пошкодження мереж. Про це у Vodafone та Kyivstar повідомили «Схемам» (Радіо Свобода).

Напередодні, 4 березня, місто Херсон та область частково залишилися без зв’язку. «Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Kyivstar на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi», – повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Після 18:00 того ж дня у Vodafone повідомили, що у Херсоні зв’язок відновили.

Вже 5 березня у пресслужбі компанії повідомили, що зв’язок вдалося відновити і на території області. «Була пошкоджена інфраструктура, оперативно провели аварійно-ремонтні роботи та зробили перемаршрутизацію трафіка. Тож і у місті, і у області зв’язок є», – повідомила голова відділу зв’язків з громадськістю Vodafone Вікторія Рубан.

У компанії зазначили, що технічні співробітники працюють у кооперації з військовими та представниками місцевої та обласної влади: «Допомагають всі. Зрозуміло, що виникають складнощі, але ми намагаємось їх оперативно усувати, ремонтувати обладнання, використовуємо резервні ресурси за можливості».

Втім у місті та області мобільний зв’язок Kyivstar досі частково не працює.

У пресслужбі компанії повідомили журналістам, що зв’язок у частині населених пунктів регіону не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі. Там зазначають, що ремонтні роботи наразі неможливі.

«Відновлення зруйнованих ділянок мережі розпочнеться одразу, як у наших спеціалістів буде доступ до місць пошкодження. Kyivstar докладатиме усіх зусиль для того, щоб ця ситуація була якнайшвидше вирішена», – відповіли в компанії.

Окремо в пресслужбі зазначили, що мають інформацію про стан кожної базової станції або ділянки оптоволоконних систем та «використовують кожну хвилину затишшя, щоб відновлювати зв’язок на територіях ведення інтенсивних військових дій».

Спеціалісти з Інституту масової інформації у подібних випадках рекомендують мати SIM-картки всіх мобільних операторів, що є в Україні, з мінімально необхідною сумою грошей для дзвінків та смс.

У Лабораторії цифрової безпеки зазначають, що у випадку відсутності мобільного зв’язку, можна використовувати офлайн месенджери, які можуть допомогти підтримувати зв’язок із тими, хто фізично поряд.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну у Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації запевняли, що зв’язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, хоча попереджали, що у районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження.

Під контролем Росії наразі перебувають міста Херсон, Мелітополь та Енергодар.

Сьогодні, 5 березня, у Херсоні проходить чергова акція протесту проти російських окупантів. Жителі вийшли на мітинг проти дій військових Росії, які фактично захопили місто. Громадський транспорт у місті не працює, тому люди йшли до центру пішки та їхали велосипедами. Російські військові намагаються залякати людей стріляниною.

У місто не допускають гуманітарні вантажі української влади.

Російську «гуманітарну допомогу» мешканці Херсону відмовляються брати – тож 4 березня у місті не змогли зняти постановочні мітинги у Херсоні для «картинки» у російських ЗМІ.