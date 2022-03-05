Атака хакерів РФ триває, але сайти центральних органів влади доступні – Держспецзв’язку

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що російські хакери безперервно продовжують атакувати українські інформаційні ресурси.

«З моменту військового вторгнення найбільше DDoS атак зазнали ресурси Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, президента України, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. Найпотужніші атаки у своєму піку перевищували 100 Gbps. Не зважаючи на застосовані ресурси, сайти центральних органів влади доступні», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що єдине, що вдалося російським хакерам, замінити стартові сторінки на сайтах низки органів місцевої влади.

1 березня віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна перейшла до «впевненого наступу» у кібервійні проти Росії.

Угруповання Anonymous у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосило про те, що здійснюватиме кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ. Атакам піддавалися сайти Кремля, Держдуми, Міноборони та інших держустанов.