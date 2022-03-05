Повітряні сили повідомляють про затримання на Чернігівщині пілота збитого російського Су-25

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило 5 березня про затримання пілота збитого російського літака СУ-25 на Чернігівщині, поблизу села Забарівки.

За даними Генштабу ЗСУ, за час вторгнення Росії в Україну українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 гелікоптерів.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ напередодні повідомили, що до повномасштабного вторгнення в Україну авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: 450 літаків, 250 вертольотів.

Російська сторона ці дані поки не коментувала.

У Міністерстві оборони Росії раніше заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста, попри численні свідчення очевидців, фото- і відеодані. Спочатку там також заперечували загибель російських військових.

Міністерство оборони Росії 2 березня вперше оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. У Міноборони РФ визнали загибель 498 російських військових і поранення 1597.

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати російських військ станом на ранок 5 березня складають понад 10 тисяч осіб вбитими і пораненими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».