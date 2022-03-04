На Херсонщині виникли проблеми з мобільним зв’язком – обласна військова адміністрація

У Херсонській обласній військовій адміністрації заявляють, що через дії РФ у регіоні відключено мобільні мережі Vodafone та «Київстар».

«Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та «Київстар» на території всієї Херсонщини. Наразі працює лише Wi-Fi», – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА в Telegram.

В адміністрації заявили, що вивчають ситуацію. Компанії-оператори наразі не коментували подію.

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У перші дні російського вторгнення в Україну у Державній службі спеціального зв’язку і захисту інформації запевняли, що зв’язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме, хоча попереджали, що у районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження.