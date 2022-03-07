ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОВА

Російських військових витіснили з Миколаївського аеропорту, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Аеропорт наш. Вибили, влаштовуємося там зручніше. Літаки, щоправда, наразі полетіти не можуть, але аеропорт наш», – сказав він у відеозверненні у телеграм-каналі 7 березня.

Кім додав, що українські сили продовжують «вибивати» війська РФ за іншими напрямками.

Вранці 7 березня у ДСНС повідомили про обстріли Миколаєва з боку військ РФ, а Віталій Кім заявив, що російські солдати зайшли в аеропорт, і їх звідти планують відтісняти.