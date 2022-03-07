Резніков заявив про «сюрприз» у поставках зброї і 20 тисяч іноземців, охочих боротися проти РФ

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував «сюрприз» у поставках зброї для України. Його заяву 7 березня поширив Генштаб Збройних сил України.

Крім того, за словами міністра, на даний час надійшли звернення від понад 20 тисяч іноземців, які готові приєднатися до ЗСУ для боротьби проти російських військових.

«Понад 140 тисяч українців, переважно – чоловіків, повернулися з Європи. Десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони… Вже понад 20 тисяч звернень від іноземців, які готові приїхати в Україну і захищати світ від російських нацистів на українському фронті. Щоб кремлівське зло не поширювалося. Не буду коментувати поставки зброї та боєприпасів – це делікатний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є суттєвий прогрес», – заявив Резніков.

Крім іншого, за його словами, за останні три дні вже доставлено, їде до України або законтрактовано понад 50 тисяч шоломів і бронежилетів.

«Ми «перехоплюємо» у постачальників вже пошиту форму для армій країн НАТО. Нехай наші оборонці будуть вдягнуті у різне. Головне – щоб було зручно бити ворога… Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів», – наголосив голова МОУ.

5 березня в Україні запрацював сайт fightforua.org, що містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що з 16 країн світу в Україну вже їдуть добровольці, «які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора».

«Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити», – сказав Кулеба 2 березня.

З 1 березня в Україні, згідно з указом президента, почав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців.