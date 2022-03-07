Росія заявляє про припинення вогню в деяких районах, проте обстріли тривають

Російське Міноборони запевняє, що наказало своїм військам припинити вогонь, щоб дозволити евакуацію цивільного населення зі столиці України Києва, а також міст Маріуполя, Харкова і Сум з 9:00 за київським часом – після невдалих спроб евакуації мирних жителів з Маріуполя напередодні.

Українські офіційні особи ще не підтвердили оголошене Москвою припинення вогню. Зокрема, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький наголосив, що станом на ранок 7 березня в області немає «зелених коридорів».

Маршрути евакуації, опубліковані російським державним агентством «РИА Новости» з посиланням на Міноборони Росії, показують, що людям дозволять виїжджати лише в Росію і Білорусь.

Українська сторона назвала цей крок «повністю аморальним», а речник президента Володимира Зеленського заявив, що громадянам України потрібно дозволити залишати свої домівки через українську територію.

«Це абсолютно аморальна історія. Страждання людей використовуються для створення бажаної телевізійної картинки, – наголосив речник, звинувативши Росію у навмисному перешкоджанні попереднім спробам евакуації. – Це громадяни України, вони повинні мати право на евакуацію на територію України».

У Міноборони Росії заявили, що оперативна група буде стежити за «евакуацією» за допомогою безпілотників. Як довго триватиме припинення вогню, заявлене РФ, невідомо.

У Міноборони РФ заявили, що «тишу» оголошують на прохання президента Франції Емманюеля Макрона, який розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним на вихідних.

Попередні угоди про «тишу» не дали змоги евакуювати мирних жителів, зокрема з Маріуполя, бо російські війська продовжили обстріли, попри обіцянки. При цьому Росія звинуватила українську сторону в тому, що створити гуманітарний коридор не вдалося.

Делегації з України і Росії 7 березня мають намір провести третій раунд переговорів, повідомив раніше представник української сторони Давид Арахамія. Сторони двічі зустрічалися в Білорусі з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Генштаб України заявив 7 березня, що російські війська продовжили наступ, відкривши вогонь по Миколаєву, на півдні України, і спричинивши пожежі в житлових кварталах. Російські війська також продовжували обстріли Харкова, де внаслідок нічних бомбардувань загинули щонайменше вісім людей.

«Росія продовжує наносити ракетні, бомбові та артилерійські удари по містах і населених пунктах України, – повідомили в Генштабі. – Загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.