Українські військові знищили російський військовий корабель

Вночі біля одеського узбережжя підбили та затопили російський військовий корабель. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердив координатор Штабу національного громадського спротиву Сергій Братчук.

«Поки немає підтвердження, чи то був сторожовий корабель або ракетний катер або ще щось, але точно мінус один корабель», – повідомив Братчук.

Раніше голова Патрульної поліції Євгеній Жуков поширив у своїх соцмережах відеозапис із стрільбою, ймовірно, з системи реактивного залпового вогню по кораблю.

28 лютого радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що поблизу Одеси може опинитися 11 російських десантних кораблів. Однак жодних підтверджених повідомлень про висадку російського десанту на чорноморському узбережжі біля Одеси не надходило.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».