Резніков: російські війська намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що російські війська намагаються сконцентрувати сили і засоби для нової хвилі атак.

«Минуло одинадцять діб героїчного спротиву. Через величезні втрати, які поніс ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. У першу чергу – на Київ, Харків, Чернігів і Миколаїв. Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч», – йдеться в його заяві, оприлюдненій 7 березня.

Міністр зауважив, що керівництво держави робить «усе можливе», щоб забезпечити гуманітарні коридори.

«Рускій мір» намагається задушити місто-герой Маріуполь гуманітарною кризою. Керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації», – сказав Резніков.

Раніше сьогодні Міноборони Росії заявило про намір з 9:00 припинити вогонь, щоб забезпечити гуманітарні коридори і дозволити евакуацію цивільного населення, але влада України це поки не підтверджувала. Напередодні війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.