В Ірпені від обстрілу військ РФ 6 березня загинули щонайменше вісім цивільних жителів – мер

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що 6 березня у місті внаслідок обстрілу з боку російських військ загинули вісім цивільних жителів.

«У нас була евакуація через міст, через Романівку. Російські загарбники обстріляли наших мирних місцевих жителів. Загинула родина, в неї влучив снаряд, на моїх очах загинули дві маленькі дитини і двоє дорослих. Загалом, близько восьми людей загинули під час сьогоднішніх обстрілів», – сказав Маркушин у своєму відеозверненні ввечері 6 березня.

Він заявив, що частина Ірпеня захоплена російськими військами, а частина – «б’ється і не здається».

Також мер нагадав, що чергова евакуація жителів пройде 7 березня о 10 годині ранку.

«Завтра о 10-й ранку буде евакуація жителів нашого міста, автобусами від Романівки», – повідомив мер.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.