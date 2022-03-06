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Фотогалереї
Бої під Макаровим, Київщина – фотогалерея
25 хвилин тому
Мар'ян Кушнір
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова. Фотографії зроблені 6 березня 2022 року
1
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
2
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
3
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
4
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
5
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
6
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
7
Околиці селища міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
8
Околиці селища міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
9
Військові ЗСУ, околиці Макарова, Київщина, 6 березня 2022 року
10
Військові ЗСУ, околиці Макарова, Київщина, 6 березня 2022 року
11
Військовий ЗСУ, селище міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
Мар'ян Кушнір
Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року
KushnirM-FL@rferl.org
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Бої під Макаровим, Київщина – фотогалерея
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