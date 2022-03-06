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Бої під Макаровим, Київщина – фотогалерея

Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова. Фотографії зроблені 6 березня 2022 року
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
1 Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
2 Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
3 Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
4 Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
5 Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
6 Українська артилерія веде вогонь в бік скупчення російських військ на півночі від Києва, околиці Макарова, 6 березня 2022 року
Околиці селища міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
7 Околиці селища міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
Околиці селища міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
8 Околиці селища міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року
Військові ЗСУ, околиці Макарова, Київщина, 6 березня 2022 року
9 Військові ЗСУ, околиці Макарова, Київщина, 6 березня 2022 року
Військові ЗСУ, околиці Макарова, Київщина, 6 березня 2022 року
10 Військові ЗСУ, околиці Макарова, Київщина, 6 березня 2022 року
Військовий ЗСУ, селище міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року &nbsp;
11 Військовий ЗСУ, селище міського типу Макарова Київської області, 6 березня 2022 року

 
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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