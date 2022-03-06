На Одещині підбили і затопили патрульний катер «Слов’янськ»

Російський літак поцілив ракетою в патрульний катер «Слов’янськ», він затонув, повідомив міський голова Южного Володимир Новацький. За його словами, це сталося 3 березня.

Катер виконував бойове завдання з розвідки й охорони охорони портів Одеса, Чорноморськ і Південний.

«Було нанесено авіаудар ворожим літаком Російської Федерації по патрульному катеру «Слов’янськ». У результаті попадання крилатої ракети «повітря-земля» патрульний катер затонув. Пропали безвісти люди, в тому числі чоловік з Южного Махлін Дмитро Леонідович 1983 року народження», – повідомив Новацький і висловив співчуття родинам загиблих.

Це перша підтверджена втрата корабля Військово-морських сил Збройних сил України. «Слов’янськ» P190 був одним з катерів типу «айленд», які Сполучені Штати Америки передали Україні.