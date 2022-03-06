Внаслідок обстрілу аеропорту у Вінниці є жертви, точних цифр наразі немає – голова ОДА

Внаслідок ракетного удару по аеропорту у Вінниці є жертви серед цивільних та військових, проте наразі точні цифри невідомі, сказав під час телемарафону голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов 6 березня.

Він розповів, що внаслідок удару постраждали і цивільна, і військова частина аеропорту.

«На жаль, є жертви серед цивільних і військових. ДСНС розбирають завали, кількість втрат ми уточнимо пізніше, тому що дуже великі завали, задіяли техніку. Пожежа наразі локалізована, потушимо, ДСНС-ки розбирають плити, завали, ми сподіваємося, що ще знайдемо живих людей», – сказав Борзов.

По аеропорту вдарили вісім ракет, є дві версії, звідки вони могли бути випущені – з Чорного моря або Придністров’я. За словами голови ОДА, точну інформацію згодом повідомлять військові.

Борзов уточнив, що удар прийшовся тільки по аеродрому, повністю зруйнувавши башту та пункт управління.

За його даними, на 15:00 6 березня Вінниця прийняла понад 20 тисяч переселенців з інших регіонів України.

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«Поки що задовольняємо всі потреби, в нас організована їжа, ночівля, доставка пального, щоб вони могли рухатися далі на захід... Життєдіяльність не порушена, працюємо в штатному режимі, всі служби також працюють у штатному режимі, задіяли резерв, училище ДСНС, щоб швидше розібрати завали, шукають людей», – розповів він.

Раніше 6 березня російські війська обстріляли аеропорт «Вінниця» у селі Гавришівка.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні після цього обстрілу вкотре попросив міжнародну спільноту оголосити небо над Україною безпольотною зоною і звинуватив Захід у байдужості.