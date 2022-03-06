У Росії проходять акції проти війни в Україні: понад чотири тисячі людей затримали

У Росії відбуваються антивоєнні акції проти вторгнення військ РФ в Україну. Мітингувальників жорстко затримують силовики. За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», відомо про щонайменше 4359 затриманих у 56 містах.

За повідомленням, у кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж у списках, бо в «ОВД-Инфо» публікують лише імена тих, про кого достеменно відомо.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, антивоєнні акції відбуваються у Росії з першого дня вторгнення – 24 лютого. Акція 6 березня стала однією з наймасовіших, незважаючи на відсутність дозволу влади. Вийти на неї закликали, зокрема, соратники російського опозиціонера Олексія Навального і він сам.

Протести пройшли у десятках міст: у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Тюмені, Пермі, Красноярську, Іркутську, Саратові, Уфі, Челябінську, Краснодарі, Казані, Омську, Воронежі, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Томську, Самарі, Хабаровську, Рязані, Ярославлі, Улан-Уде, Володимирі, Кемерові, Міасі, Липецьку, Волгограді, Кірові, Калінінграді, Іванові, Барнаулі, Ульяновську, Бєлгороді, Твері, Таганрозі, Набережних Челнах, Петрозаводську, Якутську, Саранську, Новокузнецьку, Архангельску, Чебоксарах, Петропавловську-Камчатському, Новочеркаську.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за заклики «до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Наступ, зокрема, ведеться і з території Білорусі. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».