Шмигаль подав звернення про припинення членства Росії і Білорусі в МВФ і Світовому банку

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії щодо припинення членства Росії й Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку.

«Ці дві країни порушили свої зобов’язання та спрямували свою політику на війну. У листі наводимо чіткі аргументи і посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат», – йдеться в телеграм-каналі Шмигаля.

Він попросив країни «Групи семи» про підтримку «в започаткуванні й реалізації процедури щодо призупинення операцій МВФ і групи Світового банку з Росією і Білоруссю та припинення їх членства в цих організаціях».

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Наступ, зокрема, ведеться і з території Білорусі. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Днями представники країн «Групи семи» повторили свою готовність продовжувати санкційну політику проти Росії через агресію щодо України. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів, а також зовнішньополітичного представника Євросоюзу.

«Грубе порушення Росією засадничих принципів міжнародного миру та безпеки та міжнародного права не залишилося без відповіді. Ми запровадили кілька раундів далекосяжних економічних та фінансових санкцій. Ми продовжимо запроваджувати подальші суворі санкції у відповідь на російську агресію за підтримки режиму Лукашенка в Білорусі», – заявили дипломати.