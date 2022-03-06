Денісова: від початку вторгнення РФ в Україні загинули 38 дітей, 71 – поранені

Від початку вторгнення Російської Федерації в Україні станом на 12 годину 6 березня загинули 38 дітей і постраждала 71 дитина, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

За її словами, ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих і поранених жителів Маріуполя Донецької області та Ірпеня на Київщині «наразі неможливо».

«Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У місті Буча на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення», – наголосила Денісова.

«Хлопчик, який народився у місті Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі в Харкові. Внаслідок повітряної атаки ворога на місто Біла Церква, ракетними ударами пошкоджені 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. Кількість жертв наразі невідома», – додала омбудсмен.

За її даними, у напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70 малюків, є поранені, російські війська не допускають до них медиків.

«Збройні сили Російської Федерації продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України», – наголосила Денісова.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.