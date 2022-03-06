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143 тисячі українців повернулися до країни з початку нападу Росії – прикордонники

Українські біженці в Перемишлі, Польща, 6 березня 2022 року

143 тисячі українців повернулися до країни з початку повномасштабного нападу Росії, більшість із яких – чоловіки, повідомляє Державна прикордонна служба України.

За повідомленнями, тільки західну ділянку державного кордону України перетнули понад 1 млн 50 тисяч людей від початку російської агресії.

«Із них на виїзд із країни попрямувало понад 900 тисяч осіб – майже 764 тисячі громадян України та близько 137 тисяч іноземців. Водночас на в’їзд в Україну прибуло 143 тисячі наших співвітчизників, 80% із них – чоловіки. Також прикордонниками забезпечено пропуск 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону», – повідомили у ДПСУ.

Російське вторгнення до України триває вже 11 днів . Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

СБУ заявляє, що збирає докази воєнних злочинів, скоєних РФ, для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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