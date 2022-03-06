МВС: евакуація в Ірпені продовжується після обстрілів

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про продовження евакуаційних заходів в Ірпені після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто і його околиці.
Додатково рятувальники ДСНС розгортають намети для надання медичної допомоги усім, хто цього потребує, йдеться в повідомленні.
«Попри обстріли і захоплення міста ворогом сьогодні поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.
Вранці кореспондент Радіо Свобода повідомив, що під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних, і щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина – в тяжкому стані через поранення. У МВС України про загиблих наразі не повідомляють.
Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.
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