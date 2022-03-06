МВС: евакуація в Ірпені продовжується після обстрілів

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про продовження евакуаційних заходів в Ірпені після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто і його околиці.

Додатково рятувальники ДСНС розгортають намети для надання медичної допомоги усім, хто цього потребує, йдеться в повідомленні.

«Попри обстріли і захоплення міста ворогом сьогодні поліцейські з військовими вивели з зони бойових дій 200 цивільних, з них 50 – діти та один поранений. Евакуація проводилася поблизу села Романівка під мінометним обстрілом ворога. Нині життю та здоров’ю людей нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.

Вранці кореспондент Радіо Свобода повідомив, що під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних, і щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина – в тяжкому стані через поранення. У МВС України про загиблих наразі не повідомляють.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.​

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.