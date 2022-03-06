Зеленський у розмові з Джонсоном узгодив «наступні спільні кроки» щодо протидії агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном подальше посилення санкцій проти Росії і наступні спільні кроки.

«Продовжив діалог із прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм і воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії й узгодили наступні спільні кроки», – написав він Зеленський у твітері 6 березня.

Напередодні премʼєр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон закликав лідерів інших країн приєднатися до плану відповіді на вторгнення Росії в Україну, що складається із шести пунктів.

«Недостатньо висловлювати нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах, ми повинні захистити його від наполегливих спроб переписати правила за допомогою військової сили», – наголошує Джонсон.

За його словами, його план охоплює створення міжнародної гуманітарної коаліції для України, підтримку її самооборони та максимальний економічний тиск на Москву. Джонсон також закликав до дипломатичних шляхів деескалації за активної участі уряду України, до зміцнення безпеки в європейсько-атлантичному регіоні та недопущення «повзучої нормалізації» російської активності в Україні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.