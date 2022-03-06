Стефанчук – грузинській владі: «народ Грузії підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості»

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до грузинського парламенту на тлі повідомлень про послаблення санкційного тиску Росії на Грузію. У відеозверненні 6 березня він розкритикував рішення Тбілісі розвивати торгівлю з Москвою.

«Як же так сталось, генацвале, що сьогодні, у розпал війни Росії проти братньої вам України, ви вирішили розвивати торгівлю з країною, яка напала і на нас, і на вас? Рішення Росії послабити санкційний тиск на Грузію – це часом не подяка за те, що офіційний Тбілісі не бажає повноцінно підтримувати Україну?» – спитав голова парламенту.

Стефанчук співставив зняття Росією санкцій із кількох грузинських виробників молока із багаторічною дружбою Грузії та України та їхніми спільними прагненнями.

«Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі грузинських міст підтримує Україну, а не ваші мутні домовленості?», – додав він.

Він висловив переконання, що грузинський народ висловить підтримку України попри позицію свого уряду.

Народний депутат України, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який є вихідцем із Грузії, заявив раніше, що йому соромно за дії офіційного Тбілісі, передає грузинська служба Радіо Свобода. Він нагадав, що Україна прийшла на допомогу Грузії під час російської агресії в 2008 році.

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«Ви вважаєте, що це нормальна відповідь Грузії щодо України, коли Росія напала тепер на Україну? Будь ласка, грузинський народе, я у вас вірю. Розберіться зі своєю владою, вирішіть це питання, тому що таку зраду та ножа в спину ми б не хотіли бачити з боку грузинської влади», – сказав Арахамія.

Раніше російський регулятор Россільгоспнагляд заявив про намір послабити тиск а Грузію. Заяві передували переговори, які відбулися 5 березня між представниками Москви та Тбілісі, де обговорювалося постачання молочної продукції від 15 грузинських підприємств.