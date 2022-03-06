Російські війська обстріляли аеропорт «Вінниця» у селі Гавришівка, повідомила влада і військові 6 березня.

«Аеропорт «Вінниця» та військову частину в Гавришівці обстріляли ракетами. Внаслідок вибухів сталася пожежа», – йдеться у повідомленні Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Про потрапляння ракети у військовий об’єкт поблизу Вінниці повідомив і голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

«У Вінниці рашисти щойно обстріляли аеропорт. Відплата гарантуєтсья!», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Інформації щодо пошкоджень і жертв поки немає.

Російське військове вторгнення в Україну почалося 24 лютого з ракетних обстрілів та бомбардувань аеродромів та об’єктів військової інфраструктури. Пізніше російська армія почала обстрілювати ракетами та бомбардувати і цивільне населення, вражаючи житлові квартали, пологові будинки, лікарні, школи, дитсадки та церкви.