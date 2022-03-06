Ірпінь відключили від газопостачання через пошкодження газопроводу обстрілом – голова Київської ОДА

Місто Ірпінь відключили від газопостачання, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба 6 березня.

«Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!» – прокоментував Кулеба.

Голова Київської ОДА також оприлюднив номер гарячої лінії для тих, хто потребує допомоги або готовий її надавати.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило 6 березня повідомило про продовження евакуаційних заходів в Ірпені після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто і його околиці.

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Вранці кореспондент Радіо Свобода повідомив, що під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних, і щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина – в тяжкому стані через поранення. У МВС України про загиблих наразі не повідомляють.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.​

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.