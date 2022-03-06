Ірпінь відключили від газопостачання через пошкодження газопроводу обстрілом – голова Київської ОДА

Місто Ірпінь відключили від газопостачання, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба 6 березня.
«Годину тому ми змушені були відключити Ірпінь від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід! Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!» – прокоментував Кулеба.
Голова Київської ОДА також оприлюднив номер гарячої лінії для тих, хто потребує допомоги або готовий її надавати.
Міністерство внутрішніх справ України повідомило 6 березня повідомило про продовження евакуаційних заходів в Ірпені після нещодавніх обстрілів, яких зазнало місто і його околиці.
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Вранці кореспондент Радіо Свобода повідомив, що під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних, і щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина – в тяжкому стані через поранення. У МВС України про загиблих наразі не повідомляють.
Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.
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