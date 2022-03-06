Росія може використати насильно мобілізованих жителів ОРДЛО для провокацій на півдні та сході – МВС

Російські війська можуть вдатися до провокацій із використанням жителів окупованих територій, заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними відомства, напередодні до окупованого Криму прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який був мобілізований на підконтрольній Росії території Донецької і Луганської областей.

«Найближчим часом кремль планує використати цих осіб для здійснення провокацій у південних регіонах України. І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як «гарматне м’ясо», – йдеться в повідомленні міністерства.

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Відомство також припускає, що людей із окупованих територій можуть видавати за місцевих жителів «для пропагандистських картинок».

Аналогічні провокації, за даними міністерства, можливі також у східних регіонах України.

Володимир Зеленський 3 березня висловив упевненість, що російські війська, які зайняли кілька українських населених пунктів, там не затримаються.

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Війна Росії проти України триває вже 11-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Акції протесту проти вторгнення російських військ відбулися 5 березня в Херсоні, Мелітополі, Бердянську.