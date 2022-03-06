Жителі Нової Каховки, Херсона та Новоолексіївки мітингують проти російської окупації

У неділю, 6 березня, жителі Нової Каховки Херсонської області вийшли на проукраїнський мітинг. Зараз колона мітингувальників з українськими прапорами рухаються центральною вулицею прямують до мерії, яку захопили російські військові Люди викрикують «Путін х..ло», «Російський корабель, йди на…», «Нова Каховка - це Україна». Учасники мітингу викладають відео в соцмережі.



Аналогічні мітинги зараз проходять в Новоолексіївці Генічеського району та у Херсоні, де люди скандують біля кінотеатру Україна навпроти Херсонської адміністрації скандують «Україна».

В суботу, 5 березня, мітинги пройшли в Херсоні та Бердянську. Люди протестували проти окупації та російської гуманітарної допомоги.

На початку доби 28 лютого в Херсонській обласній державній адміністрації заявили, що російські військові хочуть використати жителів Херсону як «живий щит» для захоплення українських міст.

1 березня російські війська, обстрілюючи багатоповерхівки, почали штурм Херсону, заявила місцева влада. За даними влади Херсонщини, внаслідок атаки атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.

2 березня голова Херсонської ОГА Геннадій Лагута повідомив, що влада намагається організувати «зелений» коридор для доставки гуманітарної допомоги на Херсонщину. В ОГА сподіваються вирішити це питання протягом двох-трьох днів. «Ми оточені ворогом, ситуація критична, а тому питання забезпечення області продуктами харчування та ліками потребують часу. Також потребує часу й питання евакуації населення», – сказав Лагута.

Мер міста Ігор Колихаєв ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з.явився перелік умов, за якими має жити тепер місто.

ввечері 2 березня повідомив, що «у міськвиконкомі були озброєні відвідувачі». Після розмови з ними з.явився перелік умов, за якими має жити тепер місто. 4 березня голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута повідомив, що домовленості про «зелений коридор» для надання гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини зірвані.

Війна Росії проти України триває вже 11-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 11 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак місцеве населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії.

Акції протесту проти вторгнення російських військ відбулися 5 березня в Херсоні, Мелітополі, Бердянську.